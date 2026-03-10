WBCで米メディアから絶賛野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは、残すところ1試合となった。野球日本代表「侍ジャパン」が戦う東京ドームには日本ファンのみならず、海外からもファンやメディアが多数集まったが、その中である球場グルメが絶賛を浴びている。連日熱戦が繰り広げられた東京ドーム。来日し、取材する複数の米メディア関係者があるスイーツをSNSで共有し、おいしさを発信して