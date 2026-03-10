米ニューヨーク証券市場の3大主要指数が一斉に上昇し取引を終えた。急騰した国際原油価格が沈静の兆しを見せトランプ米大統領が「イラン作戦はほぼ完了した」と発言したことが伝わり、下落で始まったニューヨーク証券市場は上昇に転じた。9日のニューヨーク証券市場でダウ平均は前営業日より0．50％上がった4万7740．80ドルで取引を終えた。S&P500指数は前営業日より0．83％上がった6795．99、ハイテク株中心のナスダック総合