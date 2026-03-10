広島の投手指名練習が９日、マツダスタジアムであり、１２日のＤｅＮＡとのオープン戦（横浜）に先発が濃厚な栗林良吏投手（２９）は結果にこだわると意気込んだ。前回登板した４日の教育リーグ・中日戦（由宇）は４回７安打３失点と打ち込まれた。開幕ローテ争いに踏みとどまるためスコアボードに０を刻む。１０日は森下、１１日は床田の先発が予想され、岡本は１２日に登板する見込み。不退転の決意だ。栗林は「結果が出てな