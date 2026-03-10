ドジャース先発陣の一角を担うタイラー・グラスノー投手（32）が充実したキャンプを送っている。「カリフォルニア・ポスト紙」のジャック・ハリス記者が9日（日本時間10日）、キャンプでの取り組みとコメントを紹介した。メジャー10年目のベテランは「考えすぎるタイプ」で、自らを完璧主義者と認めている。身長2メートル3の細長い体はフォームに多くの可動部分を生み、さらに長年の故障歴もあって、常に健康を意識したフォー