【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は９日の記者会見で、対イラン軍事作戦に伴う原油価格の高騰を巡り、価格安定化に向けて関連する制裁を一部解除すると明らかにした。「一部の国には制裁を課しているが、状況が改善するまでは制裁を解除する」と述べた。詳細は明らかにしなかった。米紙ニューヨーク・タイムズ（電子版）は、ウクライナ侵略を続けるロシアに対する制裁の解除を示唆したようだと指摘した。