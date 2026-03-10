ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場している侍ジャパンは９日、一部選手が都内で練習を行った。井端弘和監督（５０）は視察に訪れ、Ｃ組１次リーグ最終戦となる１０日のチェコ戦（東京ド）はスタメンを変更することを明言した。阪神・佐藤輝明内野手（２６）と森下翔太外野手（２５）の先発起用の可能性も浮上。ここまでの３試合は各選手の結果に明暗が分かれていて、マイアミで起用を増やすためにも虎の主軸２