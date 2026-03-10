日本航空（JAL）は、那覇空港の「ダイヤモンド・プレミアラウンジ」で、沖縄県産クラフトビールを期間限定で提供する。AGARIHAMA BREWERY、チャタンハーバーブルワリー、オリオンビール、ヘリオス酒造、宮古島マイクロブルワリーなど、沖縄県内各地のブルワリーや酒造所が協力する。提供期間は3月18日から31日までで、提供時間は水〜土曜が午前11時半から、25日と日〜火曜が午後5時半から。数量限定となる。一部商品は3月1日から、