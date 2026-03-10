老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金をもらっている人の国民健康保険加入についての質問です。Q：65歳になります。年金やパート収入がありますが、息子の扶養から外れて国民健康保険に入ることに