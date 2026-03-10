【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は９日の記者会見で、イランの新たな最高指導者に反米強硬派のモジタバ・ハメネイ師が選出されたことについて「イランにとって同じ問題がさらに悪化するだけだ。彼らの選択には失望した」と述べた。