原油価格の指標となるアメリカのWTI＝原油先物価格は9日、中東情勢の先行きをめぐる報道をきっかけに高値から価格が急激に下がる展開となりました。一方、ニューヨークのガソリンスタンドでは価格上昇への不安の声も出ています。ニューヨーク市場のWTI＝原油先物は9日、G7＝主要7か国が備蓄する石油の協調放出などを協議したことや、トランプ大統領が「戦争はほぼ完全に終結した」と発言したとの報道で、中東の混乱が早期に収束す