中東情勢の悪化を受け、政府手配のチャーター機で成田空港に到着した人たち＝10日午前6時46分イラン周辺国から政府のチャーター機で退避してきた邦人ら281人が10日早朝に成田空港に到着した。ホテルから出られず、ミサイルやアラートの音でたたき起こされる日々を「先が見えない恐怖があった」と振り返り、無事の帰国を喜んだ。カタールの首都、ドーハで知り合った日本人約180人はチャットグループで情報交換し、励まし合ってい