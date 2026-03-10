アメリカのテック企業で大規模な人員削減が続いている。その実態はどのようなものか。米シリコンバレーの企業で要職に就いていた井上恭輔さんは、ある日、突然レイオフ（業績不振や事業再編といったビジネス上の理由による整理解雇）を告げられたという。ルポライターの伊田欣司さんが取材した――。（第1回／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部SANU執行役員CCXOの井上恭輔さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■「