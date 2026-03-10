2026年でデビューから12年を迎えるWEST.。昨年10月には大阪・万博記念公園で初の主催フェス「WESSION FESTIVAL 2025」を開催して大成功を収めるなど、これまでに積み重ねたグループとしてのキャリアも活かした活動が目覚ましい。一方で、個人でもそれぞれに活躍を見せており、1月期は藤井流星主演のドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」を始め、桐山照史が出演する「身代金は誘拐です」や小瀧望が出演する「未来のムスコ」も放送