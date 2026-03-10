◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組プエルトリコーキューバ（９日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）プエルトリコの地元で行われるキューバとの一戦は、雨天により試合開始が遅れている。日本時間１０日の午前８時から開始予定だったが、フィールドにはシートが敷かれ、雨脚が弱まるのを待っている状態。この日もヒラムビソーンスタジアムには、満員の観客が詰めかけている。プエルトリコの先発はヤンキースの