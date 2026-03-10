テレビ業界で密かに広がる「好感度調査」「SNSの反応をまとめてくれるだけです。ポジティブ率とか、急激なネガティブワードの増加とか。別にそれで起用が決まるわけじゃなく、参考程度ですけどね」広告代理店に勤める男性が見せてくれたタブレットに映るのは、いまテレビや映像業界で密かに使われ始めているというあるアプリだった。画面にタレント名を入力すると、一定期間の好感度の推移グラフが表示される。AIが膨大なSNS投稿を