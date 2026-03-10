ザ・リッツ・カールトン沖縄は、2026年1月27日（火）から29日（木）までの2泊3日限定宿泊パッケージ「Prestigious Retreat - ザ・リッツ・カールトン沖縄カップ2026」を販売します。 女子ゴルファーだけでなく、ポルシェによるプレミアム送迎も 今回のコンペディションでは日本女子プロゴルフ選手権大会の開催実績でも知られる「かねひで喜瀬カントリークラブ」で行われます。ホテルによる