俳優の杉咲花（２８）と多部未華子（３７）が、ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏで配信されるドラマ「クロエマ」（６月１２日スタート。毎週金曜に全３週）でＷ主演を務めることが９日、分かった。今作は「逃げるは恥だが役に立つ」で人気を博した海野つなみ氏の最新連載作の実写化で、２人は初共演。監督は杉咲主演で放送中の日テレ系ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」などの今泉力哉氏が務め、脚本は妻の今泉かおり氏が手がける。