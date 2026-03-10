【リーグ・ドゥ】ダンケルク 1−1 スタッド・ランス（日本時間3月10日／スタッド マルセル トリビュート）【映像】左足トラップ→密集切り裂く右足反転シュートスタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、貴重な同点ゴールを叩き込み今季9ゴール目を決めた。トラップからフィニッシュまで流れるような一連の動作にファンたちが歓喜している。スタッド・ランスは日本時間3月10日、リーグ・ドゥ第26節でダンケルクと敵