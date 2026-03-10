家計は妻に任せ、自分はお小遣いの範囲でやりくりする。家庭ではよくある役割分担です。ランチ代や趣味を節約し、「家庭のため」と働いてきたという人も多いでしょう。しかし、夫婦の会話を疎かにした結果、「まさかの老後」を迎えてしまったというケースも……。お小遣い月2万5,000円。寡黙にコツコツ働いてきた夫関東近郊のメーカーで働く田中さん（仮名・64歳）は、来年の春で完全に会社を離れる予定です。大学卒業後に入社して