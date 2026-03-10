けさ（10日）岡山市北区の県道で高齢とみられる女性が乗用車にはねられる事故がありました。 警察と消防によりますと、午前6時9分、岡山市北区北方三丁目でコンビニエンスストアの男性店員から「路上で高齢女性が倒れている」と119番通報がありました。女性は県道で乗用車にはねられたということで、病院に搬送されましたが、意識不明の重体の模様だということです。警察は女性の身元の確認を進めるとともに事故の原因を調べてい