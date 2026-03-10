私はナツミ（33）。ずっと地元に住んでいます。どこに行くにも車が必要な地域ですが、都会と比べると人も少なく、自然も溢れていて、子どもを育てやすい環境だと思っています。小2長男、次男5歳、長女3歳の3人を育てながら、現在4人目を妊娠中です。毎日家事や子育てに追われていますが、旦那と協力し合いながら暮らし、夫婦仲も家族仲もいい方です。休日は必ず家族で過ごします。今日はたまたま、旦那が珍しく午前中に仕事で……