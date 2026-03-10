福岡県警嘉麻署は9日午後、嘉麻市の女性が市役所職員を名乗る還付金詐欺に遭い、現金をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、同日午後2時ごろ、被害者宅固定電話に市職員を名乗る男から「介護保険料の払戻しがある。あとで銀行から電話がある」と電話があった。その後、銀行員を名乗る男から電話で「コンビニエンスストアに行くように」と言われ、コンビニエンスストアのATMで現金を振り込み、だま