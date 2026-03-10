米国女子ツアー「ブルーベイLPGA」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。〈連続写真〉パワーフェードはこう打つ！竹田麗央の新スイング今大会で9年ぶり3勝目を挙げたイ・ミヒャン（韓国）が500ポイント（pt）を加算。48人抜きとなる4位（535.3pt）にジャンプアップした。今大会で優勝争いの末、5位タイに入った竹田麗央が113.75ポイント（pt）を獲得。今季通算を246.75ptとして、22位から15位に浮上した