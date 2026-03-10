7日の英国戦に先発した米国のスクバル＝ヒューストン（AP＝共同）【ヒューストン共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のデローサ監督は9日、先発左腕のスクバルの今大会登板は今後ないことを明らかにした。メキシコ戦前の記者会見で「この試合が終わればチームを離れ、（所属する）タイガースのキャンプに戻る」と語った。スクバルは開幕前にWBCで1試合しか投げない意向を表明していたが、7日の英国戦で3