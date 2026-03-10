シーホークスのRBウォーカー＝1月、シアトル（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）2月に行われた米プロフットボールNFLのスーパーボウルでシーホークスを制覇に導き、最優秀選手（MVP）に輝いたRBウォーカーがチーフスと3年4305万ドル（約68億円）で契約合意したと9日、スポーツ専門局ESPNが伝えた。25歳のウォーカーはレギュラーシーズンでラン獲得距離1027ヤードを記録。スーパーボウルでは135ヤードを走った。