¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè112ÏÃ¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È´ªÂÀ¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£2¿Í¤¬ÀÒ¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¾¹¾»ÔÌò½ê¤Ç¤Î¼êÂ³¤­¤¬É¬Í×¡£¥È¥­¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤òÏ¢¤ìµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò°ÕÌ£¤·