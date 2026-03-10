【モデルプレス＝2026/03/10】杉咲花と多部未華子がW主演を務めるドラマ「クロエマ」が、6月12日よりPrime Videoにて世界独占配信されることが決定した。配信日と共に本作のティザービジュアルと特報映像、主演の杉咲、多部、監督の今泉力哉、脚本の今泉かおり、原作の海野つなみのコメントが解禁となった。【写真】杉咲花、胸元ざっくりコーデ披露◆「逃げ恥」海野つなみ最新漫画が実写化本作は、「逃げるは恥だが役に立つ」で人