タレントの大沢あかねさん（40）が2026年3月4日、自身のインスタグラムを更新。新しい髪型を披露した。「春が来る気がして髪を切ったけど」大沢さんは、「春が来る気がして髪を切ったけど、、全然、来ませんやん」とおどけつつ、ショートボブにしたショット2枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、グレーの長袖ニットを着用。前髪を長めにとったボブカットの髪色は、明るめのブラウンに。2枚目の写真では、片手を顔に