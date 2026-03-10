日本時間８時００分に韓実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）08:00 予想-0.3%前回-0.3%（前期比) 予想1.6%前回1.5%（前年比)