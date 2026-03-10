【本日の見通し】ドル円はイラン紛争の状況見極めへ 米イラン双方から紛争早期解決に向けた姿勢が見られることを受けて、ドル円は157円台後半へ値を落としてきている。トランプ大統領は紛争が「ほぼ終わりつつある（very complete）」と発言。イラン側からは、再び攻撃されないことが保証されれば戦争終結は可能との報道も出ていた。 もっとも、次期最高指導者に選出されたモジタバ師の姿勢などによっては紛争長期化