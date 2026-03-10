東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値157.67高値158.90安値157.64 159.76ハイブレイク 159.33抵抗2 158.50抵抗1 158.07ピボット 157.24支持1 156.81支持2 155.98ローブレイク ユーロドル 終値1.1636高値1.1638安値1.1507 1.1811ハイブレイク 1.1725抵抗2 1.1680抵抗1 1.1594ピボット 1.1549支持1 1.1463支持2 1.1418ロ&#12