◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組英国８―１ブラジル（９日・米ヒューストン＝ダイキンパーク）ブラジル代表の沢山優介投手（２２）＝ヤマハ＝が英国戦で先発し、４回２安打無失点１四球３奪三振と好投した。４回２安打無失点だったイタリア戦に続いて、無失点の快投。ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス氏によると２戦で先発して４回以上投げ、無失点だったのは、１７年ストローマン（米国）以来、２大会ぶり７人目。侍ジャパンでは