昨年9月、グローバルユニット『Quadlips』を卒業しSKE48に復帰、この3月に待望の選抜復帰を果たした青海ひな乃が、10日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】穂波あみが衝撃グラビアを披露した『FLASH』表紙は生見愛瑠インタビューでは『Quadlips』の活動拠点であるタイでの苦労や人の優しさに触れて心が動かされた経験について語っている。生見愛瑠、麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、