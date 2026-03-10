関東北部は10日（火）、大雪による交通障害に注意。全国的に真冬のような寒さになるでしょう。＜10日（火）の天気＞南岸低気圧が関東の東へ進み、日本の上空には真冬並みの強い寒気が流れ込んでいます。北陸や山陰、関東を中心に雨や雪が降っていて、特に関東北部で雪の降り方が強まっています。午前6時時点の積雪の深さは栃木県奥日光で18センチ、宇都宮で2センチとなっています。朝のうちは大雪が続くため、積雪や路面凍結による