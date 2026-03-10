杉咲花と多部未華子がW主演を務めるPrime Originalの新ドラマシリーズ 『クロエマ』が、6月12日よりPrime Videoで世界独占配信されることが決定した。 参考：【動画】今泉力哉監督が語る『冬のなんかさ、春のなんかね』杉咲花らとの制作秘話 本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』などで知られる漫画家・海野つなみの最新連載作品を実写ドラマ化するミステリー。占いの店を中心に起こる謎と対照的な2人の仲良く