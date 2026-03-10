１０日の東京株式市場は大幅に買い優勢に傾き、日経平均株価は大きく切り返す公算が大きい。前日に日経平均は一時４０００円を上回る記録的な下落となり、その後は下げ渋ったものの終値で２９００円弱下落し５万２０００円台まで一気に水準を切り下げた。しかし、前日の米国時間になってからリスクオフの巻き戻しが入った。米株高と原油先物価格の時間外取引での反落を受け、東京市場でも空売りの買い戻しと値ごろ感からの押し目