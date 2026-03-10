バスケ韓国代表がFIBAバスケットボールワールドカップ・アジア予選で2連敗を喫し、危機論に包まれている。2月26日の台湾戦で65-77と敗れたのに続き、3月1日の日本戦でも72-78の逆転負けを喫した。【写真】韓国バスケチアの“ぴたぴたミニワンピ”昨年12月にソウルSKナイツのチョン・ヒチョル監督が“暫定監督”を務め、強豪・中国相手に2連勝を飾ったときまでは悪くない流れだった。組織力と運動量を前面に出したマネジメントで、