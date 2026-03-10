MOTTERUは3月6日、一般的なリチウムイオンポリマー電池よりも安全性を高めた、準固体電池を採用した10000mAhモバイルバッテリー「MOT-MBSS10002」を公式ストアで発売した。Amazonへの展開は3月中旬を予定している。●釘刺し試験を通過 安全に使えて長寿命なのも魅力内部のバッテリーセルに採用されている準固体電池は、発火リスクを大幅に低減しており、同社の釘刺し試験で発煙・発火しないことを確認済み。カバンの中で万が一