― ダウは239ドル高と3日ぶりに反発、イラン攻撃の終結期待や原油反落を好感する買い優勢 ― ＮＹダウ 47740.80 ( +239.25 ) Ｓ＆Ｐ500 6795.99 ( +55.97 ) ＮＡＳＤＡＱ 22695.95 ( +308.27 ) 米10年債利回り4.106 ( -0.035 ) ＮＹ(WTI)原油 94.77 ( +3.87 ) ＮＹ金 5103.7 ( -55.0 ) ＶＩＸ指数25.50 ( -3.99 ) シカゴ日経225先物 (円建て)54665 ( +2065 )