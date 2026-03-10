大阪3月限ナイトセッション 日経225先物54560+1960 （+3.72％） TOPIX先物3658.0+98.0 （+2.75％） シカゴ日経平均先物54665+2065 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 9日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。中東情勢の緊迫化を背景に原油先物価格が急伸したことでリスク回避姿勢が強まり、NYダウは朝方に880ドル超下落した。ただ、トランプ米大統領が米国