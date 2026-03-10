フィリーズの左腕投手ヘスス・ルサルド（28）が5年総額1億3500万ドル（約213億円）の契約延長で合意したと、ESPNのジェフ・パッサン記者が9日、報じた。ルサルドは2026年シーズン終了後にフリーエージェントになる可能性があったが、新契約は27年シーズンから開始される。25年シーズンのルサルドは32試合に先発して自己最多の183回2/3を投げ、15勝7敗、防御率3.92を記録。さらにFIP（守備の影響を除いた投手指標）は2.90、9