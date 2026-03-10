広島の大瀬良大地投手（３４）が９日、休日を返上してマツダスタジアムでリハビリとキャッチボールを行った。５日の練習で右ふくらはぎを痛め、「筋損傷」と診断され戦線を離脱。８日からリハビリ組の３軍に合流していた。キャッチボールでは６０〜７０メートルの距離を投げた。「ちょっと肩は動かしておきたかった。投げる分に関しては、全く問題ないので」。右足でしっかりと立ち、投球は力強い弧を描いた。「ガッツリやっ