タレントの峯岸みなみが、自身の顔立ちに対する意外なコンプレックスと、理想のビジュアルへの憧れを赤裸々に明かした。【映像】峯岸みなみの横顔3月8日に放送されたABEMA『秘密のママ園』のスタジオトークにて、出演者たちがそれぞれのコンプレックスを語り合う中、峯岸は「私はでも普通に直球に、もっと『スッ』とした鼻だったらな、って」と告白。自身の鼻を横から見せながら、「やっぱ横から見た時のこの『平べったさ』み