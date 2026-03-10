イラン南部の女子学校で多くの児童らが死亡した攻撃をめぐって、新たな映像からアメリカ軍が巡航ミサイル「トマホーク」で攻撃した可能性が高まっています。【映像】ミサイルが落ちてくる様子先月28日、イラン南部ミナブにある女子学校で少なくとも175人の児童らが死亡した攻撃に関連する新たな映像をイランメディアが公開しました。ほぼ同時に攻撃された近くの軍事施設に向けてミサイルが落ちてくる様子が映っています。ニ