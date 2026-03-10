女優の杉咲花（28）と多部未華子（37）が、PrimeVideoドラマ「クロエマ」（6月12日配信開始）にダブル主演する。「逃げるは恥だが役に立つ」で人気を博した海野つなみ氏の同名漫画が原作。杉咲演じるエマが、多部演じる資産家のクロエと同居し占い店を開く物語。多部は「杉咲花さんのお芝居に日々刺激を受けながら、撮影に臨んでいました」と初共演となった杉咲との日々を回想。杉咲は「このドラマがささやかな癒やしになれ