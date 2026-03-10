ＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト記者発表会が９日、東京都内で行われ、広島・新井貴浩監督（４９）が参加した。セ・リーグ６球団の監督トークセッションでは、エネルギー問題などについて意見交換が行われる中で、温暖化についての質問では、夏の練習計画を明かす場面があった。直近２年は夏場以降にチームが失速。昨季は移動ゲームの練習量を減らすなど暑さ対策を施したが、７月に４勝１６敗と大きく負