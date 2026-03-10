「無事に終わって、ほっと」白い歯を見せてはいるものの、かなり緊張の面持ちで登場した警察官姿の女性──。期待の若手俳優、中川陽葵（ひまり・15）だ。２月21日、東急田園都市線・二子玉川駅（東京・世田谷区）で「万引き・交通安全キャンペーン」が行われ、警視庁玉川警察署の一日警察署長に就任。制服姿で登場した中川は、イベントに集まった人々の多さに戸惑った表情を見せ、背筋だけでなく、指先までピンと伸ばすほど。中川