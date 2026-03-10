俳優のベン・アフレックが、自身が設立した人工知能スタートアップ企業「InterPositive」をネットフリックスに売却した。同社にとっては異例の企業買収だが、取引条件の詳細は明らかにされていない。 【写真】実は幼なじみそろってインテリ肩組む姿が様になってる大物俳優コンビ InterPositiveはベンが2022年にロサンゼルスで創業。映画製作やポストプロダクションを支援するAIツールの開発を目的としてきた