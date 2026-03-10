サウサンプトン松木玖生、途中出場でジャイアントキリングに貢献したイングランド・チャンピオンシップのサウサンプトンは現地時間3月8日、FAカップ5回戦でプレミアリーグのフルハムと対戦した。1-0の勝利で準々決勝進出を決めたが、途中出場のMF松木玖生は決勝PK獲得につながるインターセプトで、“ジャイアントキリング”に貢献した。お互いに得点が奪えないまま迎えた後半37分、ベンチスタートの松木がピッチに投入された。