福岡内定が決まっている神奈川大学の前田快3月1日に関東B選抜の優勝で閉幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。ここではデンチャレ本戦で目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は決勝で関東Bに敗れた関東A選抜の10番・MF前田快（神奈川大）について。すでにアビスパ福岡でJ1初ゴールをマークしている秀英MFが抱くボランチ像とは。高校時代は無名の存在だった。京都サンガU-15では試合に思うよう